В ходе акции протеста в Москве полиции помогают "дружинники"
Над Тверской улицей в центре российской столицы курсирует вертолет.
В Москве продолжаются задержания участников акции против коррупции в высших эшелонах российской власти.
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент полиция задержала и бросила в автозаки не менее десяти человек.
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Задерживают людей, которые держат в руках плакаты.
Над Тверской улицей в центре российской столицы курсирует вертолет. Кроме полиции, много людей с повязками "дружинник".
Как сообщал УНИАН, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян в воскресенье, 26 марта, выйти на акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти РФ. Он заявил, что акции пройдут в 100 городах по всей России.
Правительство Москвы отказалось согласовать антикоррупционную акцию.
В ходе акции Навального задержали.