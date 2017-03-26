В ходе акции протеста в Москве полиции помогают "дружинники"

14:50, 26 марта 2017
Мир
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Над Тверской улицей в центре российской столицы курсирует вертолет.

Часть россиян выступила против коррупции, часть - на ее защиту / Фото УНИАН

В Москве продолжаются задержания участников акции против коррупции в высших эшелонах российской власти.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент полиция задержала и бросила в автозаки не менее десяти человек.

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Задерживают людей, которые держат в руках плакаты.

Над Тверской улицей в центре российской столицы курсирует вертолет. Кроме полиции, много людей с повязками "дружинник".

Как сообщал УНИАН, ранее российский оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян в воскресенье, 26 марта, выйти на акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти РФ. Он заявил, что акции пройдут в 100 городах по всей России.

Правительство Москвы отказалось согласовать антикоррупционную акцию.

В ходе акции Навального задержали.

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Теги: #Россия#протест