США ввели санкции против восьми российских компаний - СМИ

Правительство США приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций за нарушение ими национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

Читайте такжеГосдума разрешила не платить налоги российским бизнесменам, попавшим под санкции

Сообщается, что в черный список попали следующие компании: АО "Рособоронэкспорт", АО "150-й авиационный ремонтный завод", внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", АО "Научно-производственное объединение "Базальт", АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Все эти структуры обвиняются в нарушении положений американского закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии, власти США не уточняют.

По словам представителя Госдепартамента США, "введенные санкции стали результатом регулярно проводимой оценки действий, как того требует данное законодательство", пишет РИА Новости. Он также подчеркнул, что "эти санкции не связаны с более широкими экономическими ограничениями, введенными после 2014 года" из-за незаконной аннексии Крыма.

Нынешние ограничительные меры, срок действия которых составляет два года, предусматривают запрет на приобретение любыми министерствами и ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им американских лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон может, если сочтет необходимым, отменить действие санкций.