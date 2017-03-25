В Лондоне четверо задержанных по подозрению в причастности к теракту остаются под стражей

Британская полиция не исключает того, что террорист, наехавший на людей в центре Лондона, мог иметь сообщников. Об этом сообщает DW.

Четверо задержанных по подозрению в причастности к совершению теракта в Лондоне продолжают оставаться под стражей. Об этом сообщил Скотланд-Ярд в пятницу, 24 марта. Еще семь человек, задержанных в ходе облав и обысков, были отпущены на свободу, один из них - под залог.

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Следствие продолжает устанавливать, действовал террорист в одиночку или у него были сообщники. Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что преступник "действовал самостоятельно, вдохновленный пропагандой терроризма". Вместе с тем он оставил открытым вопрос, были ли задействованы в преступлении другие лица.

Как сообщал УНИАН, двойной теракт в Лондоне произошел 22 марта. Сначала автомобиль наехал на пешеходов на Вестминстерском мосту. Продолжив движение, машина врезалась в ограждение расположенного поблизости Вестминстерского дворца, где заседает парламент Великобритании.

Вооруженный ножом преступник пытался прорваться в здание, смертельно ранил полицейского и был застрелен спецназом. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских в центре Лондона, звали Халид Масуд.