Теракт в Лондоне: полиция установила личность нападавшего

Полиция установила личность террориста, атаковавшего прохожих и полицейских в центре Лондона. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию.

Мужчину, напавшего на прохожих и полицейских, звали Халид Масуд.

По информации полицейских, Масуду было 52 года, он уроженец английского графства Кент. Масуд был известен полиции - он имел судимость за ряд насильственных преступлений. Однако обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись.

Как сообщает Reuters, нападавший ранее уже привлекал внимание контрразведки MИ5 из-за обеспокоенности в связи с возможной причастностью к насильственному экстремизму.

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенный теракт, о чем сообщило агентство Amaq.

Однако в сообщении не указывалось имя Масуда и не сообщались подробности. Из сообщения не было понятно, был ли нападавший напрямую связан с джихадистами.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество консолидироваться для искоренения терроризма в связи с нападением возле Палаты общин на Вестминстерском мосту в Лондоне.

Украинцев среди пострадавших в результате теракта на Вестминстерском мосту нет.

По данным украинского МИДА, в результате теракта погибли четыре человека, в том числе один сотрудник полиции, еще 40 человек получили ранения.