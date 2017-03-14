В ЕС признали запрет хиджаба на работе законным

Европейский суд в Люксембурге разрешил работодателям запрещать сотрудницам-мусульманкам носить на рабочем месте хиджаб, пишет Meduza.

Отмечается, что такое решение суд вынес по иску двух жительниц Франции и Бельгии, которых уволили за отказ не носить хиджабы на работе.

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Сообщается, что во Франции мусульманка работала в охранной компании, которая запрещает своим сотрудникам носить религиозные или политические символы. В свою очередь мусульманка из Бельгии была уволена из IT-компании после того, как на ее хиджаб пожаловался один из клиентов.

Ранее, в центре Вены митинговали около двух тысяч человек в знак протеста против планов правительства на запрет ношения паранджи и закрывания лицо одеждой в общественных местах.

Мусульмане заявили, что протестуют не только против запрета на никаби и паранджи, но и также отстаивают права человека и права меньшинств.

Кроме того, Нижняя палата парламента Швейцарии приняла решение о запрете в стране ношения паранджи - элемента одежды мусульманок, который полностью закрывает лицо.

Напомним, летом 2016 года власти французского города Канн запретили посещение пляжей женщинам в буркини — купальном костюме для мусульманок, полностью закрывающие тело и соответствует нормам ислама.