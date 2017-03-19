Ким Чен Ын объявил о "новом рождении" ракетной индустрии КНДР

Северная Корея провела испытание недавно разработанного новейшего ракетного двигателя.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК. Испытания проходили на ракетном полигоне Tongchang-ri.

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На полигоне присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что данное успешное испытание двигателя является «новым рождением» ракетной индустрии страны.

В сообщении северокорейского агентства отмечается, что данный двигатель позволит стране запускать спутники мирового уровня.

Как сообщал УНИАН, США и Китай намерены теснее сотрудничать для урегулирования конфликта с КНДР.