США и Китай намерены теснее сотрудничать для урегулирования конфликта с КНДР

Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика намерены углубить сотрудничество ради поиска решения в конфликте вокруг ядерной программы КНДР. США и КНР планируют прибегать к совместным действиям, чтобы заставить Пхеньян изменить курс.

Об этом в субботу, 18 марта, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел КНР Ваном И, состоявшейся в Пекине, передает DW.

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Стороны пришли к соглашению, что ситуация на Корейском полуострове достигла "опасного уровня" напряженности, подчеркнул госсекретарь США. Поэтому необходимо сделать "все возможное, чтобы предупредить начало любого конфликта", заявил Тиллерсон.

Ван И, в свою очередь, указал на необходимость мирного урегулирования ситуации. "Чтобы не случилось, мы должны обязаться добиться урегулирования дипломатическими средствами", - подчеркнул глава МИД КНР.

Как сообщал УНИАН, США допускают возможность военных действий против КНДР.