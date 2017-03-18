США и Китай намерены теснее сотрудничать для урегулирования конфликта с КНДР

23:27, 18 марта 2017
Мир
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Пекин и Вашингтон договорились о совместных действиях в поисках урегулирования северокорейского вопроса с целью заставить Пхеньян отказаться от создания ядерного оружия.

Иллюстрация / REUTERS

Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика намерены углубить сотрудничество ради поиска решения в конфликте вокруг ядерной программы КНДР. США и КНР планируют прибегать к совместным действиям, чтобы заставить Пхеньян изменить курс.

Об этом в субботу, 18 марта, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи с министром иностранных дел КНР Ваном И, состоявшейся в Пекине, передает DW.

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Стороны пришли к соглашению, что ситуация на Корейском полуострове достигла "опасного уровня" напряженности, подчеркнул госсекретарь США. Поэтому необходимо сделать "все возможное, чтобы предупредить начало любого конфликта", заявил Тиллерсон.

Ван И, в свою очередь, указал на необходимость мирного урегулирования ситуации. "Чтобы не случилось, мы должны обязаться добиться урегулирования дипломатическими средствами", - подчеркнул глава МИД КНР.

Как сообщал УНИАН, США допускают возможность военных действий против КНДР.

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Теги: #США#Китай#КНДР