Бюджет Трампа абсолютно нереалистичен - The Washington Post

Об этом говорится в редакционной статье "Бюджет Трампа абсолютно нереалистичен", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Обама, как и Трамп, сократил несколько прекрасных, но необязательных программ, таких как Государственная программа по оказанию помощи иностранным гражданам, совершившим преступление, в министерстве юстиции, водоочистка и водоподготовка в сельском хозяйстве и обеспечение займов на коммунальные услуги, а также целевые гранты для Агентства по охране окружающей среды.

Если двое наименее идеологически схожих президента в истории смогли прийти к соглашению в вопросе этих программ, то их, вероятно, следует сократить. Хотя бы для того, чтобы дать понять, что расходы это не автоматическая система, и что федеральное правительство действительно заботится даже о незначительных деталях огромного бюджета, который в 2016 году составил 3,9 трлн. долларов. Такое внимание к средствам налогоплательщиков также может положительно сказаться на найме сотрудников и моральном духе.

Однако миф заключается в том, что растраты являются основной причиной чрезмерного федерального долга и дефицита. Три упомянутые выше программы вместе взятые стоили менее 1 млрд. долл. США. Тем не менее, Трамп неоднократно поддерживал этот миф, обещая бороться с дефицитом с помощью "управления". Он также безответственно обещал справиться с финансовым будущим, одновременно повысить расходы на оборону, существенно сократить налоги и защитить социальное обеспечение и медицинскую помощь. Действительно, дефицит федерального бюджета в 2016 году можно было бы ликвидировать, сократив 600 млрд долларов на дискреционные расходы, не связанные с обороной – но это означало бы закрытие национальных парков, закрытие федеральных судов и безработицу для береговой охраны.

План, обнародованный в четверг в Белом доме, никак не касался налогов и социальных программ; он был сосредоточен исключительно на дискреционном бюджете на 2018 год (1,1 трлн. долл. США), для гражданских и военных целей. Этот акцент только подчеркивает то, насколько неразумно продолжать игнорировать сохранение доходов и обязательных программ расходов, учитывая необходимость повышения первых и сокращения последних. Перенаправление на оборону 54 млрд. долл. невоенных дискреционных расходов, как запланировал Трамп, потребует больших сокращений в жизненно важных сферах. Государственный департамент потеряет почти 29 процентов своего бюджета, Агентство по охране окружающей среды – 31 процент; национальные институты здравоохранения потеряют около 20 процентов.

Как быстро указали члены обеих партий на Капитолийском холме, фактически бюджет составляет Конгресс, поэтому заявление Трампа имеет отношение, главным образом, к тому, что касается приоритетов в политике исполнительной власти. В этом смысле, его план примечательно, и неудивительно, нереалистичный, и в том, что касается положения Соединенных Штатов в мире, близорукий. "Америка на первом месте" – название документа, который призывает потратить 2,6 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границы между США и Мексикой, включая стену Трампа. Некоторые из этих денег пришлось бы взять из программ, которые призваны помогать людям за рубежом.

После того, как утихнет шум по поводу неправильного, непригодного и, по сути, демагогического предложения Трампа, Конгрессу придется заняться разработкой реальной налогово-бюджетной политики.