В аэропорту Окленда застрелили служебного пса, мешавшего взлету самолетов

Полиция в Новой Зеландии застрелила 10-месячную служебную собаку, которая, сорвавшись с поводка, в течение трех часов мешала взлету самолетов в аэропорту Окленда, передает Русская служба Би-Би-Си.

Из-за инцидента не смогли вовремя вылететь 16 самолетов, рейсы задерживались на несколько часов.

Читайте такжеЩенок-смертник: боевики ИГИЛ отправили к иракским военным "заряженного" взрывчаткой песика – СМИ (видео)

Пес по кличке Гризз должен был стать собакой-ищейкой в правительственной службе авиационной безопасности и проходил соответствующее обучение. Когда его заводили в вагон после тренировки, он сорвался с поводка и убежал.

Как сообщила администрация аэропорта, решение застрелить пса было вынужденным - к этой мере пришлось прибегнуть, когда полиция не смогла поймать собаку.

Решение застрелить пса вызвало волну возмущения в соцсетях. Пользователи спрашивали, почему нельзя было просто успокоить его.

Как уточнили в правительственной службе авиационной безопасности, после того как собака сбежала, ее не могли найти в течение двух часов. В итоге ее обнаружили на взлетно-посадочной полосе. Как выяснилось, пес забежал в "стерильную зону" аэропорта через ворота, которые открыли для проезда грузовика.

Читайте такжеВ Китае пес, убегая из клетки в ветеринарной клинике, освободил еще двух собак (видео)

Как рассказали в службе авиационной безопасности, пес не подпускал к себе никого и не прекращал бегать по взлетно-посадочной полосе.

"Мы испробовали все: корм, игрушки, других собак, но ничего не помогало", - сообщил пресс-секретарь службы авиационной безопасности Майк Ричардс, уточнив, что территория, по которой бегала собака, была слишком большой, чтобы можно было установить передвижную ограду и поймать пса.

В итоге руководство аэропорта попросило полицию застрелить Гризз, пояснил Ричардс.