Эрдоган обвинил ЕС в "крестовом походе" против ислама

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Европейский Союз в начале "крестового похода" против ислама.

Так он прокомментировал решение Европейского суда в Люксембурге от 14 марта, которым европейским работодателям было разрешено запрещать своим сотрудникам носить на рабочем месте платки и другие религиозные символы, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеПремьер Нидерландов назвал санкции Турции неуместными

«Дорогие мои братья, началась битва между крестом и полумесяцем. Других объяснений быть не может», - заявил Эрдоган в четверг, 16 марта, выступая перед сторонниками в городе Сакарья. «Европа быстро откатывается в дни, предшествовавшие Второй мировой войне», - добавил он.

Кроме того, в телевизионной речи к своим сторонникам вечером в четверг президент Турции обратился к премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, партия которого одержала победу на парламентских выборах, прошедших 15 марта. «Рютте! Пускай твоя партия и заняла первое место на выборах, но ты должен знать, что ты потерял Турцию как своего друга», - заявил Эрдоган.

Напомним, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его страна вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне дипломатического конфликта.

11 марта Нидерланды не позволили сначала главе МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, а позднее министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, проживающими в Нидерландах. Турецкие чиновники собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в Конституцию Турции, которые значительно расширяют полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля.

Ранее в Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц, сославшись на возможные проблемы безопасности.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приравнял Нидерланды к "банановой республике", потребовал от международных организаций ввести санкции против этой страны и обвинил страны Запада в исламофобии. "Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", - заявил он.