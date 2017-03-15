Туск: "Турция полностью оторвана от реальности"

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Турция полностью оторвана от реальности, если называет власти Нидерландов фашистскими, передает Русская служба Би-Би-Си.

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"Роттердам - это город Эразма [Роттердамского], полностью разрушенный нацистами, мэром которого сегодня является выходец из Марокко. Если кто-то видит фашизм в Роттердаме, то эти люди совершенно оторваны от реальности", - заявил Туск.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что никогда не примет сравнения современных европейских правительств с нацистами.

"Если вы проводите сравнения с тем периодом, то это совершенно недопустимо. Тот, кто это делает, дистанцируется от Европы, а не пытается в нее войти", - сказал он.

Напомним, вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что его страна вынуждена приостановить дипломатические контакты на высоком уровне с Нидерландами на фоне дипломатического конфликта.

11 марта Нидерланды не позволили сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, проживающими в Нидерландах. Турецкие чиновники собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в Конституцию Турции, которые значительно расширяют полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля.

Ранее в Австрии, Германии и Швейцарии также запретили выступления турецких официальных лиц, сославшись на возможные проблемы безопасности.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приравнял Нидерланды к "банановой республике", потребовал от международных организаций ввести санкции против этой страны и обвинил страны Запада в исламофобии. "Я говорил, что с нацизмом покончено, но я ошибался, нацизм жив на Западе", - заявил он.