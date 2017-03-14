В США двое мужчин погибли от крупнейшего урагана этого сезона (фотогалерея, видео)

Снег заставил авиакомпании отложить более 7 тысяч рейсов, 18 миллионов людей остались дома из-за метели. В Нью-Йорке, Вашингтоне, Мэриленде, Вирджинии, Нью-Джерси и Коннектикуте закрыты школы и федеральные учреждения.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Непогода уже за несколько часов успела забрать жизни двух пожилых мужчин, которые умерли во время уборки снега.

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Также она внесла коррективы в работу президента США Дональда Трампа, который остался дома.

В Нью-Йорке ожидают до 60 см снежного покрова, который должен выпасть в кратчайшие сроки.

В целом непогода накроет все восточное побережье США.

Как сообщал УНИАН, визит канцлера Германии Ангелы Меркель в США отложен из-за погодных условий в Вашингтоне.