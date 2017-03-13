Встречу Меркель и Трампа перенесли из-за непогоды в США

Как передает Deutsche Welle, об этом заявила сама Меркель в понедельник, 13 марта, в аэропорту в Берлине перед запланированным вылетом в Вашингтон.

По ее словам, она разговаривала по телефону с Дональдом Трампом, который описал ей сложные погодные условия, и они договорились о переносе визита.

В Белом доме отметили, что визит перенесен на 17 марта.

Представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что план мероприятий с участием Трампа и Меркель в пятницу будет таким же, как тот, что предполагался на вторник, 14 марта. Планируется, что лидеры двух государств на встрече обсудят также конфликт в Украине. Главные темы - немецко-американские отношения, свободная торговля и борьба с терроризмом.

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Представитель немецкого правительства пока не подтвердил, что визит перенесен именно на 17 марта.

В Вашингтоне ожидается буря. Национальная погодная служба США объявила штормовое предупреждение. Буря со снегом, градом и мощным ветром помешает путешествиям на всем северо-востоке США.

Переговоры с Дональдом Трампом расценивают как один из крупнейших вызовов для Ангелы Меркель, поскольку лидеры двух государств имеют разные взгляды, в частности, на вопросы миграции и свободной торговли.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует обсудить с Меркель ее видение в решении конфликта на востоке Украины, а также будет просить у нее совета как вести дела с Путиным.