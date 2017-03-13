Neue Zürcher Zeitung: Спираль эскалации набирает обороты

В последние месяцы неоднократно можно было убедиться в том, что отношения между Анкарой и странами ЕС перегружены конфликтами. Но в выходные дни, между Нидерландами и Турцией произошла эскалация, которой ранее не случалось между партнерами по НАТО, пишет Никлаус Нусплигер в статье "Спираль эскалации набирает обороты", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

События, которые привели к изгнанию турецкого министра, в значительной степени можно объяснить тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте хотят продемонстрировать силу внутри своих стран. В среду в Нидерландах пройдут парламентские выборы – а в Турции в апреле запланирован референдум по вопросу о введении президентской системы, что может существенно увеличить власть Эрдогана.

"Столица фашизма"

В течение нескольких недель турецкие министры и чиновники посетили половину стран Европы, чтобы призвать турецких соотечественников проголосовать на референдуме. В субботу министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу хотел обратиться к гражданам из турецкого генерального консульства в Роттердаме, но Нидерланды запретили выступление из-за предполагаемой угрозы нарушения общественного порядка, и отказали Чавушоглу в разрешении на посадку.

Запланированные выступления уже вызвали опасения в Швеции. Дания попросила премьер-министра Бинали Йылдырыма отложить запланированное выступление на следующей неделе. Чавушоглу, в свою очередь, отменил визит в Швейцарию, запланированный на воскресенье. Выступая с согласия властей во французском Меце, в своей речи он назвал Нидерланды "столицей фашизма" и потребовал официальных извинений. Эрдоган вспомнил сравнения с нацистами – как и в споре с Германией – и пригрозил Нидерландам последствиями. Рютте сказал, что именно Эрдогану стоит извиниться за сравнения с нацистами.

Кульминацией обмена ударами в ночь на воскресенье стала высылка турецкого министра по делам семьи Фатмы Бетюль Саян Кайя. Она приехала в Роттердам в субботу в ответ на "запрет на посадку" для Чавушоглу. Тем не менее, там ей отказали в доступе к генконсульству. После многочасовой блокады ее машины, ее официально выслали из страны, посреди ночи голландские силы безопасности сопроводили ее в Германию.

Рютте назвал визит Кайи "безответственным", пожаловалась министр, а Нидерланды нарушили международное право. Премьер-министр Бинали Йылдырым говорил о "дипломатическом скандале" и объявил о жестоком возмездии. Уже в субботу Анкара сообщила Гааге, что возвращение голландского посла, который находится за границей, нежелательно. В воскресенье один демонстрант ворвался в голландское консульство в Стамбуле, сорвал голландский флаг и поднял турецкий.

Флаги позже заменили, но этот инцидент еще больше разжег напряженность. Протесты начались не только в Турции. В Роттердаме в ночь на воскресенье на, в основном, мирную демонстрацию вышли 2000 человек турецкого происхождения, они выступали против ограничения свободы слова. Несколько человек были арестованы, кроме того, силы безопасности применили водометы и дубинки против сторонников Эрдогана.

Предвыборная борьба усиливается

Напряженность также вспыхнула в социальных сетях. Обвинения в фашизме в адрес Нидерландов встречали указаниями на подавление оппозиции Эрдоганом. Замешательство вызывает то, что многие голландцы турецкого происхождения после нескольких лет жизни в новой стране по-прежнему солидарны с самодержцем Эрдоганом. Правительство в Гааге подверглось критике за то, что, в отличие от Франции, ограничивает свободу слова. После этого сложилось впечатление, что в голландской предвыборной борьбе настроение создается за счет мусульман.

Это касается, в первую очередь, правого популиста Герта Вилдерса, который воспользовался ситуацией и написал в Twitter, что все голландцы турецкого происхождения должны исчезнуть в Турции. Представители других партий присоединились: председатель христианских демократов, Сибранд Бума, призвал прекратить действие старого Договора Турция-ЕС, что заставило бы голландцев турецкого происхождения отказаться от турецкого паспорта. Сейчас премьер-министр Марк Рютте представляется сильным человеком, который не позволит Эрдогану себя шантажировать. В течение последних недель, с помощью резкой риторики в отношении мусульманских иммигрантов, он пытался отнять голоса у Вилдерса. Теперь он может извлечь выгоду из спора с Анкарой: партия мигрантов призывает к деэскалации, и если от нее отвернутся, то критика правительства останется приглушенной.