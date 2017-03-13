В США появилась инструкция для городов-"заповедников", которые приютили иммигрантов

В США генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман опубликовал руководство для "городов-заповедников" по легальному противодействию новому миграционному указу президента США Дональда Трампа, пишет Bloomberg.

Согласно его заявлению, полиция должна выполнять просьбы работников служб о задержании иммигрантов только тогда, когда правоохранительным органам предъявили соответствующий судебный ордер.

«Полицейские имеют право отказаться распространять непубличную информацию, включая дату увольнения задержанного иммигранта или дату следующего заседания суда. Таким же образом полиция может не разрешать федеральным работникам допрашивать кого-либо только через "иммиграционной давление", - говорится в тексте руководства.

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Издание сообщает, что только в штате Нью-Йорк мигрантам оказывают протекцию девять "городов-убежищ".

Напомним, 6 марта президент США Дональд Трамп подписал новый закон о временном запрете на въезд в страну граждан ряда мусульманских стран.

Согласно новому документу, под запрет на въезд в США отныне не подпадают те, кто уже имеет визы на руках, также из списка семи мусульманских стран, подпадающих под запрет, исключен Ирак. Документ также не содержит пунктов, которые отдают приоритет для беженцев-христиан из мусульманских стран.