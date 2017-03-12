В Роттердаме конная полиция разогнала протестующих турков (фото)

В ответ турки забрасывали полицейских камнями и бутылками, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Протестующие собрались у консульства после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.

В Нидерландах проживают около 400 тыс. выходцев из Турции.

Ранее власти Австрии, Германии и Швейцарии запретили выступления турецких официальных лиц перед своими соотечественниками, проживающими в этих странах.

Анкара стремится убедить проживающих в Европе турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум назначен на 16 апреля.