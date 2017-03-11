Немецкой полиции удалось предотвратить теракт в торговом центре Эссена

Немецкой полиции удалось предотвратить теракт в торговом центре города Эссен.

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Об этом сообщает радиостанция Westdeutscher Rundfunk со ссылкой на заявление представителя полиции.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в подготовке теракта к торговом центре Limbecker Platz. Оба мужчины задержаны в пригороде Эссена Оберхаузене.

По словам представителя спецслужб, вчера, 10 марта, полиция получила заслуживающую доверия информацию о возможном теракте, который должен произойти в субботу в торговом центре.

Более сотни сотрудников полиции оцепили здание, а также ближайшие стоянки и подземную железнодорожную станцию, отмечает Deusche Welle.

По информации радиостанции, за планами по совершению теракта может стоят террористическая организация «Исламское государство». Отмечается, некий человек из-за границы от имени ИГ дал задание устроить атаку.