В Ираке в результате двух взрывов на свадьбе погибли 23 человека
В иракской деревне Хаджадж, расположенной недалеко от города Тикрит, во время празднования свадьбы произошли два взрыва.
Об этом сообщил представитель местных властей, передает РБК со ссылкой на Reuters.
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Как уточнил собеседник агентства, в результате происшествия погибли по меньшей мере 23 человека. В действие взрывные устройства, по его информации, привели террористы-смертники.
В настоящий момент ответственность за совершение взрывов на себя не взяла ни одна из экстремистских группировок, отмечает Reuters.
Ранее подобный инцидент произошел недалеко от иракского города Фаллуджа 17 ноября прошлого года. Тогда в ходе свадебной церемонии смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 42 — получили ранения.