В Ираке в результате двух взрывов на свадьбе погибли 23 человека

02:12, 09 марта 2017
Мир
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В иракской деревне Хаджадж, расположенной недалеко от города Тикрит, во время празднования свадьбы произошли два взрыва.

REUTERS

Об этом сообщил представитель местных властей, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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Как уточнил собеседник агентства, в результате происшествия погибли по меньшей мере 23 человека. В действие взрывные устройства, по его информации, привели террористы-смертники.

В настоящий момент ответственность за совершение взрывов на себя не взяла ни одна из экстремистских группировок, отмечает Reuters.​

Ранее подобный инцидент произошел недалеко от иракского города Фаллуджа 17 ноября прошлого года. Тогда в ходе свадебной церемонии смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 42 — получили ранения.

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Теги: #Ирак#теракт