В Турции по делу об убийстве российского посла арестовали россиянку (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По данным полиции, 33-летняя Екатерина контактировала по телефону с убийцей посла Мевлютом Мертом Алтынташем за месяц до убийства.

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Женщина в Анкаре занималась сутенерством.

Как сообщалось, в Турции арестовали пять человек по делу об убийстве российского посла.

В Анкаре 19 декабря, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Во время покушения в галерее находилось около ста человек. Нападавший был одет в костюм охранника галереи. Убийца погиб во время перестрелки с полицейскими.