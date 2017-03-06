В Турции по делу об убийстве российского посла арестовали россиянку (видео)
13:30, 06 марта 2017Мир
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Турецкая полиция арестовала россиянку Екатерину Б., которая может быть связана с убийцей российского посла Андрея Карлова.
В Турции задержали россиянку, причастную к убийству российского посла / ТСН
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
В Турции задержали россиянку, причастного к убийству российского посла
По данным полиции, 33-летняя Екатерина контактировала по телефону с убийцей посла Мевлютом Мертом Алтынташем за месяц до убийства.
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Женщина в Анкаре занималась сутенерством.
Как сообщалось, в Турции арестовали пять человек по делу об убийстве российского посла.
В Анкаре 19 декабря, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Во время покушения в галерее находилось около ста человек. Нападавший был одет в костюм охранника галереи. Убийца погиб во время перестрелки с полицейскими.
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Новость в сюжете: Убийство российского посла в Турции