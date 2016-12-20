В Турции задержали 5 человек в деле об убийстве российского посла - СМИ

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на NTV.

По информации телеканала, на данный момент задержаны отец, мать, сестра и еще два родственника застрелившего Карлова полицейского.

Телеканал уточняет, что спецслужбы также разыскивают двух предполагаемых сообщников нападавшего.

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По данным некоторых турецких источников, задержаны также «близкие друзья» убийцы.

Напомним, чиновники в турецких правоохранительных органах сообщили, что идентифицировали личность убийцы посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова. Нападавшего звали Мэрт Алтинташ (Mert Altıntaş) и он работал полицейским.

Используя полицейское удостоверение, он прошел на церемонию открытия выставки, на которой выступал Андрей Карлов, и выстрелил в него несколько раз.