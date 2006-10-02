Грузия отпустила российских военнослужащих

Российские военнослужащие, которые 27 сентября были арестованы в Грузии по обвинению в шпионаже, переданы представителям ОБСЕ, сообщает РИА Новости. Передача произошла в здании грузинской генеральной прокуратуры в присутствии представителей российского посольства, а также Карела де Гюхта, действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Лента.ру