Грузия отпустила российских военнослужащих
16:57, 02 октября 2006Мир
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Они переданы представителям ОБСЕ
Российские военнослужащие, которые 27 сентября были арестованы в Грузии по обвинению в шпионаже, переданы представителям ОБСЕ, сообщает РИА Новости. Передача произошла в здании грузинской генеральной прокуратуры в присутствии представителей российского посольства, а также Карела де Гюхта, действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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