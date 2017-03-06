Комитет Конгресса США займется расследованием информации о прослушивании Трампа

Одним из пунктов расследования станет изучение шагов Вашингтона в ответ на вмешательство России в выборы президента США, сказано в заявлении председателя комитета Девина Нуньеса.

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«В связи с этим комитет будет выяснять, отслеживало ли правительство в ходе кампании деятельность представителей политических партий или их доверенных лиц. Мы продолжим изучение этого вопроса, если появятся доказательства, подтверждающие это», - заявил конгрессмен.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп в своем Twitter обвинил Обаму в прослушке его телефонной линии в «Трамп-тауэр» перед победой на выборах.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные линии в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашел. Это маккартизм!», – написал Трамп.

При этом Трамп не привел конкретных доказательств того, что его телефонные линии прослушивались.