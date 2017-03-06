Правительство Израиля одобрило инициативу по декриминализации марихуаны

«С одной стороны, мы открыты будущему. С другой – мы также понимаем опасности и будем пытаться прийти к балансу», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает Reuters.

Ранее реформу предложил министр общественной безопасности страны Гилад Эрдан. Теперь декриминализацию должен ратифицировать парламент страны.

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Как передает Republic, издание The Times Of Israel отмечает, что, согласно предложению антинаркотического ведомства Израиля, за однократное употребление марихуаны нарушитель должен будет заплатить штраф в размере тысячи шекелей (~$270), во второй раз штраф удвоится, и лишь многократные нарушения по-прежнему будут относиться к уголовным преступлениям.

Для последующей разработки инициативы будет создана специальная группа, добавляет издание.