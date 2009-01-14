Еврокомиссия разрешила Дании ввести льготы в междугородних автобусах

Еврокомиссия разрешила Дании уменьшить стоимость проезда в автобусах дальнего следования для детей, студентов и пенсионеров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Дания, в частности, предусматривает уменьшить стоимость проезда для пенсионеров и студентов, которые путешествуют на большие расстояния в пятницу – воскресенье, на 25%, а для детей в возрасте до 12 лет ввести бесплатный проезд. При этом, государство будет компенсировать автобусным компаниям недоплаченную льготниками разницу (доплата за детей будет составлять 50% стоимости взрослого билета). Предложение правительства Дании направлено, с одной стороны, на улучшение социальной защиты населения с низким уровнем доходов, а с другой - будет способствовать конкуренции автобусов с железными дорогами, на которых уже введена похожая схема.