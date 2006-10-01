Джордж Буш подписал закон о санкциях против Ирана

Президент США Джордж БУШ подписал принятый Конгрессом США "Акт о поддержке свободы в Иране" - закон, продлевающий еще на пять лет санкции против зарубежных компаний, инвестирующих в энергетику и поставляющих оружие Ирану.

Как сообщают РИА «Новости», в связи с утверждением "Акта" лидер Сената США сенатор-республиканец Билл ФРИСТ сделал заявление, в котором отметил, что администрация Дж.БУША получила теперь стимул "использовать все имеющиеся рычаги давления на Россию, чтобы добиться российской поддержки для многосторонних санкций против Ирана".

Дж.БУШ, в свою очередь, в специальном заявлении, распространенном в Вашингтоне, подчеркнул, что данный закон "определяет санкции США в отношении Ирана, предоставляя при этом администрации возможность проявить гибкость при применении этих санкций в соответствующих обстоятельствах и налагать санкции на организации, которые помогают иранскому режиму разрабатывать ядерные вооружения".

Подписанный Дж.БУШЕМ закон был принят Сенатом США на ночном заседании в субботу.

Как сообщили в секретариате палаты, в новой редакции документа его действие распространено теперь также на зарубежные компании, поставляющие в Иран "усовершенствованные обычные вооружения".

В преамбуле законопроекта, который называется "Акт о поддержке свободы в Иране", подчеркивается, что его цель - "призвать к ответу Иран за его угрожающее поведение и поддержать переход к демократии в Иране".

Документ также продлевает еще на пять лет действие принятого в США в 1996 году "Закона о санкциях против Ирана и Ливии", которое истекало 29 сентября 2006 года. Теперь действие этого закона о санкциях продлено до 31 декабря 2011 года.

Принятый обеими палатами Конгресса в новой редакции законопроект разрешает Президенту США вводить санкции против зарубежных компаний и лиц, которые своими инвестициями внесли вклад "в разработку нефтяных ресурсов Ирана".

При этом, согласно принятому "Акту", Президент США обязан применить санкции к любой зарубежной компании или лицу в случае, если после 6 июня 2006 года они "экспортировали, передали или предоставили иным образом Ирану какие-либо товары, технологию или иные товары, которые внесли материальный вклад в способность Ирана получить доступ или создать химическое, биологическое или ядерное оружие, включая связанные с ними технологии, и получить доступ или создать в дестабилизирующих количествах и типах усовершенствованные обычные вооружения".

Отдельным пунктом в документ включено "мнение Сената США" о том, что США должны воздержаться от реализации соглашений о сотрудничестве в области мирной атомной энергии "с правительством любой страны, которая оказывает содействие ядерной программе Ирана или осуществляет передачу в Иран усовершенствованных обычных вооружений или ракет".

"Акт о поддержке свободы в Иране" разрешает также Президенту США использовать в необходимых объемах средства из федерального бюджета для финансирования в США и за рубежом деятельности по "поддержке и продвижению демократии в Иране", включая финансирование радио- и телевизионных станций, вещающих на Иран.

При этом в документе содержится оговорка, что ни общие положения данного "Акта", ни разрешенное им финансирование "не могут быть использованы в качестве обоснования для применения (военной) силы против Ирана".