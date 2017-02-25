На Кубе столкнулись поезда: шесть человек погибли, десятки ранены

На Кубе столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек погибли и еще около 50 были ранены, сообщает РБК со ссылкой на Escambray.

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Столкновение произошло в пяти километрах от города Санкти-Спиритус, отмечает издание.

По информации Escambray, поезда шли навстречу друг другу по одному пути. Один из них перевозил сахарный тростник, второй поезд пассажирский.

Всех пострадавших доставили в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.