Два поезда столкнулись в Иране: более 30 жертв, десятки пострадавших (фото, видео)

Неподалеку от Тегерана произошло столкновение движущегося поезда с составом, который остановился на железнодорожном переезде. По разным данным, жертвами аварии стали от 31 до 36 человек. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Крушение произошло на севере страны в провинции Семнан, в 250 километрах от столицы страны, Тегерана. Четыре вагона сошли с рельсов и два загорелись.

"Идентифицированы тела 31 погибшего, более 70 человек отправлены в больницы", - заявил губернатор провинции.

Четверо погибших были железнодорожными служащими.

Иранские власти расследуют причины катастрофы.

На государственном телевидении позже сообщили о 36 жертвах аварии и 95 раненых, передает Reuters. Отмечалось, что число жертв может возрасти.