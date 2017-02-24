Ирак начал наносить авиаудары по "Исламском государстве" в Сирии

Военная авиация Ирака нанесла удары по инфраструктуре ИГ на приграничной территории Сирии, как сообщает DW.

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"Мы хотим выследить террористов, которые убивают наших детей и граждан, где бы они не были", - сказал премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Напомним, что на прошлой неделе более 50 человек погибли из-за взрыва автомобиля в преимущественно шиитском квартале Багдада; ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Близкие к сирийскому правительству источники агентства Reuters отметили, что рейд иракцев был согласован и прошел "в полной координации" с Дамаском.