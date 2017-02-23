Иракская армия освободила от ИГИЛ аэропорт Мосула

"Силы быстрого реагирования и федеральная полиция полностью освободили аэропорт", - сообщает DW, ссылаясь на иракский государственный телеканал al-Iraqiya.

Операция по освобождению аэропорта, который расположен в южных окрестностях Мосула, началась утром в четверг из наступления и захвата военной базы Газлани рядом с аэродромом. Установление контроля над аэропортом и военной базой позволило иракским войскам продвинуться дальше на пути освобождения западной части Мосула.

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19 февраля иракские войска начали операцию по освобождению западной части Мосула от боевиков ИГИЛ. Город разделен рекой Тигр на фактически две равные части. Восточная часть Мосула была полностью освобождена от исламистов в январе 2017 года.

Операция по освобождению Мосула от ИГИЛ длится со середины октября 2016 года. Захваченный ИГИЛ в 2014 году Мосул - последний крупный город в Ираке, который остался под контролем исламистов.