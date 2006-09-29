58-я российская армия подтягивается к границам Грузии

Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили сообщил сегодня на брифинге в Тбилиси, что в ближайшие дни Российская Федерация планирует масштабные маневры в Черном море. По его словам, 58-я российская армия, дислоцированная в Северной Осетии, мобилизована и подтягивается к границам Грузии, конкретные движения наблюдаются и на российской военной базе в Ахалкалаки. "Для меня не понятны такие действия наших российских коллег. Я призываю их не бряцать оружием и не угрожать. Это неприемлемо для демократических стран", - заявил В.Мерабишвили.

Министр также сообщил, что существуют новые факты вины четверых российских офицеров, а также 11 граждан Грузии, обвиняемых в шпионаже. Сегодня, отметил он, несколько граждан Грузии признались в содеянном на суде при адвокатах. С уликами против них будут ознакомлены журналисты.

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