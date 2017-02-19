США для сдерживания агрессии РФ перебросят в Польшу тысячу военных с боевой техникой
Соединенные Штаты Америки планируют и в дальнейшем усиливать восточный фланг Североатлантического альянса (НАТО). В апреле 2017 года в северо-восточный польский город Ожиш прибудут около тысячи американских военнослужащих вместе с боевой техникой.
Как пишет Deutsche Welle, об этом в субботу, 18 февраля, сообщили в расположенной в Висбадене штаб-квартире американских войск в Европе в социальной сети Twitter.
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В сообщении отмечается, что во время передислокации американские военные направлены в Польшу через территорию Германии и Чехии. Действия Пентагона воплощают принятые в июле 2016 года на саммите НАТО шаги по усилению восточного фланга Альянса, которые предусматривают отправку соединений НАТО в страны Восточной Европы и Балтии для сдерживания агрессивной политики России.
Вместе с США свои военные контингенты в этих странах размещают Германия, Канада и Великобритания. В то же время в НАТО не собираются прекращать переговорный процесс с Россией.