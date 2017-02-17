В Минске прошел "Марш рассерженных белорусов": несколько тысяч людей потребовали отставки Лукашенко (фоторепортаж)

Об этом сообщает "Дождь".

В Минске прошел «Марш рассерженных белорусов», несколько тысяч людей выступили против президентского декрета, который вводит сбор за неучастие в финансировании государственных расходов и получил название «декрета о тунеядцах».Митингующие потребовали отставки Александра Лукашенко.

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Кроме того, среди требований были: остановить снижение реальных доходов населения, рост платы за коммунальные услуги, а также вернуть справедливые выборы.

Как отмечает «Еврорадио», на марш жителей Белоруссии позвали кандидаты в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич и Владимир Некляев. Перед участниками акции выступили лидеры оппозиции.

«Мы поручаем выбранным нами представителям довести наши требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований. В случае, если до 17 марта 2017 года власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия», — заявил один из организаторов марша поэт Владимир Некляев.

Акция не была согласована с властями Минска. О задержанных местные СМИ не сообщают.

Декрет «О предупреждении социального иждивенчества» появился в апреле 2015 года. Согласно документу, граждане Белоруссии, а также постоянно проживающие в стране иностранцы обязаны платить сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов), если они не участвуют в финансировании государственных расходов или участвуют в нем менее 183 календарных дней в истекшем году. По мнению некоторых правозащитников, документом фактически вводится практика принудительного труда под угрозой наказания, что нарушает конституцию.