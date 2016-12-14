В Бразилии произошли стычки протестующих с полицией после решения сената заморозить рост госрасходов

В столице страны, Бразилиа, участники протестов подожгли автобус и прошли маршем к офисам телеканала Globo TV, который, по их мнению, поддерживает меру, передает Русская служба Би-Би-Си.

В Сан-Паулу, самом населенном городе страны, участники протестов напали на штаб-квартиру Федерации промышленности, объединяющей крупные предприятия региона.

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Закон накладывает 20-летний мораторий на рост госрасходов, которые можно будет наращивать лишь на величину инфляции прошлого года.

Оппозиция утверждает, что мера сильнее всего ударит по наименее защищенным слоям населения и особенно негативно скажется на ситуации с образованием и здравоохранением, которые и без того серьезно недофинансируются государством.

Для утверждения закона было необходимо набрать 49 сенаторских голосов. В итоге "за" проголосовали 53 человека, "против" - 19.

Перевес оказался несколько меньше, чем ожидали власти, однако это все равно большая победа нового президента страны Мишела Темера, заступившего на этот пост 31 августа. Ограничивая рост расходов, он надеется вывести страну из глубочайшей за последние десятилетия рецессии.