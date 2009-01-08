Президент Европарламента встретился с украинским вице-премьером

Президент Европарламента Ханс-Герт ПЕТТЕРИНГ заявляет о готовности направить наблюдателей в Россию и Украину в любой момент.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал сегодня журналистам после встречи с вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ.

«Мы готовы сделать это даже сейчас. Мы ждем результаты встречи руководителей «Газпрома» и «Нафтогаза», - сказал Президент Европарламента.

В свою очередь, Г.НЕМЫРЯ призвал Россию возобновить поставки газа на экспорт и заверил, что Украина обеспечит его транзит в Европу.

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия и до сих пор не имеют двустороннего контракта на поставки газа на 2009 год. Кроме того, нерешенным остается вопрос транзита российского газа в Европу, который был остановлен утром 7 января.

Украина и Россия принципиально согласились привлечь международных экспертов на компрессорные станции для наблюдения за тем, как происходит транзит российского газа в Европу.