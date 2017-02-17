Вице-адмирал Гарвард отклонил предложение Трампа стать советником по нацбезопасности
Причиной отказа Гарварда стали кадровые вопросы в его команде.
Вице-адмирал Роберт Гарвард отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать его советником по национальной безопасности, пишет CBS News.
Отмечается, что Трамп пообещал заместителю экс-советника по вопросам национальной безопасности К.Т. Макфарлэнд сохранение ее должности, впрочем Гарвард виступил категорически против.
"Два источника, осведомленные в ситуации, подтвердили, что Гарвард заявил о желании сформировать собственную команду, против чего выступил Белый дом", - пишет издание.
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Переговоры с Гарвардом по кадровым вопросам продолжались целый день, после чего он все же отклонил предложение Трампа.
Напомним, в СМИ появилась информация, что советник по национальной безопасности в администрации президента США Майкл Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.
Позже, высокопоставленные чиновники Белого дома изучали контакты советника по национальной безопасности США Майкла Флинна с Россией.
В связи с этим, советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн ушел с должности. Как отмечается в письме Флинна, он не намеренно не предоставил информации о его связях с Россией.