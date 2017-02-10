The Washington Post: несмотря на опровержения, советник Трампа таки обсуждал санкции с послом РФ - источники

Об этом пишут Грег Миллер, Адам Энту и Эллен Накасима в статье "Несмотря на опровержения, советник по национальной безопасности Флинн обсуждал санкции с послом России, говорят чиновники", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Некоторые высокопоставленные чиновники США сочли общение Флинна с послом России Сергеем Кисляком неприемлемым и потенциально незаконным сигналом Кремлю [о том], что он может рассчитывать на временное ослабление санкций, которые были введены администрацией Обамы в конце декабря, чтобы наказать Россию за ее предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года.

В среду Флинн отрицал, что обсуждал санкции с Кисляком. На вопрос в интервью, делал ли он это когда-либо, он дважды ответил "нет".

В четверг, Флинн, через своего пресс-секретаря, отказался от своих слов. Представитель сообщил, что Флинн "сказал так, поскольку не мог вспомнить никаких обсуждений санкций, но он не может быть уверен, что эта тема никогда не поднималась".

На этой неделе чиновники заявили, что ФБР продолжает изучать связь Флинна с Кисляком. Некоторые должностные лица подчеркнули, что хотя санкции действительно обсуждались, Флинн не собирался давать обещания о каких-либо действиях после инаугурации.

Контакты Флинна с послом привлекли внимание администрации Обамы из-за времени, когда они произошли. Тогда спецслужбы США пришли к выводу, что Россия организовала кибер-кампанию, с целью помочь избранию Трампа; а его старший советник по вопросам национальной безопасности обсуждал возможные последствия для Москвы, сообщили чиновники.

Переговоры были частью серии контактов между Флинном и Кисляком, которые начались еще до выборов 8 ноября и продолжались в течение переходного периода, говорят чиновники. В недавнем интервью, Кисляк подтвердил, что общался с Флинном с помощью текстовых сообщений, по телефону и лично, но отказался сказать, обсуждали ли они санкции.

Возникающие детали противоречат публичным заявлениям будущих высокопоставленных должностных лиц администрации, включая Майка Пенса, избранного вице-президента. Они признали лишь несколько текстовых сообщений и звонков, которыми обменивались Флинн и Кисляк в конце прошлого года, и отрицали, что кто-либо из них поднимал вопрос санкций.

"Они не обсуждали ничего, что было бы связано с решением Соединенных Штатов о высылке дипломатов или введении цензуры в отношении России", - сказал Пенс в интервью CBS News в прошлом месяце, отметив, что он говорил с Флинном по этому поводу. Пенс также сделал более радикальное заявление о том, что никакого контакта между членами команды Трампа и Россией во время избирательной кампании не было. Предположить обратное, сказал он, "значит, сделать правдоподобными те странные слухи, которые распространялись во время выборов".

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Ни одно из этих утверждений не согласуется с более полным списком контактов Флинна с Кисляком, предоставленным чиновниками, у которых был доступ к отчетам разведки и правоохранительных органов, которые регулярно осуществляют мониторинг контактов российских дипломатов. Девять нынешних и бывших должностных лиц, которые занимали руководящие должности в нескольких агентствах в то время, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы, касающиеся разведки.

Все эти чиновники сказали, что Флинн явно подразумевал связь санкций с выборами. Двое из них пошли еще дальше, заявив, что Флинн призвал Россию не реагировать слишком остро на санкции президента Барака Обамы, ясно дав понять, что обе стороны смогут рассмотреть этот вопрос после того, как Трамп будет приведен к присяге на посту президента.

"У Кисляка тогда сложилось впечатление, что санкции будут пересмотрены позже ", - сказал бывший чиновник.

Третий чиновник выразился более откровенно, сказав, что либо Флинн ввел в заблуждение Пенса, либо Пенс оговорился. Представитель администрации подчеркнул, что Пенс давал комментарии на основе разговора с Флинном. Санкции, о которых идет речь, действуют до сих пор.

Суть пре-инаугурационного сообщения Флинна Кисляку стала причиной дебатов между администрацией Обамы и разведкой по поводу того, не нарушил ли Флинн закон против несанкционированного вмешательства граждан в споры США с иностранными правительствами, сообщают чиновники, знакомые с дискуссией. Эти должностные лица уже были обеспокоены тем, что сочли атакой России на выборы в США.

Чиновники США сказали, что завести дело против Флинна будет сложно. Закон против вмешательства граждан во внешнюю дипломатию США, известный как Акт Логана, основывается на положении 1799 года, по которому никого еще не привлекали к ответственности. В результате, нет прецедентов, чтобы помочь властям разобраться в том, в каком случае возможно привлечение к ответственности, и как добиться осуждения.

Чиновники также ссылаются на политические аспекты. Известные американцы в правительстве и за его пределами так часто общаются с иностранными чиновниками, что выделение одного человека – особенно, того, который готовится начать работу в Белом доме – вызовет обвинения в политическом преследовании.

Бывшие должностные лица США также сказали, что агрессивное правоприменение, вероятно, будет препятствовать надлежащим контактам. Майкл Макфол, который был послом США в России при администрации Обамы, сказал, что был в Москве и встречался там с чиновниками за несколько недель до победы Обамы на выборах в 2008 году.

"Как бывший дипломат и чиновник США, могу сказать, что необходимо уметь наладить контакты с иностранцами, чтобы делать свою работу", - рассказал Макфол. Макфол, специалист по России, сказал, что всегда соблюдал осторожность, чтобы не сообщить о будущих изменениях в политике, до того, как Обама вступит в должность.

В среду, Флинн сообщил, что впервые встретился с Кисляком в 2013 году, когда был директором Агентства военной разведки и ездил в Москву. По словам Флинна, Кисляк помогал координировать эту поездку.

Читайте такжеТрамп обеспокоен: Белый дом расследует утечки телефонных разговоров президента США с мировыми лидерамиФлинн сообщил, что обсуждал с Кисляком целый ряд вопросов в конце декабря, в том числе организацию звонка между президентом России Владимиром Путиным и Трампом после инаугурации и выражение соболезнований после убийства посла России в Турции. "Я позвонил, чтобы сказать, что не могу поверить в убийство их посла", - сказал Флинн. На вопрос о том, упоминались ли санкции в его разговорах с Кисляком, Флинн ответил "нет".

Кисляк назвал свои беседы с Флинном добродушными во время краткого интервью на конференции в этом месяце. "Это то, что делают все дипломаты", - сказал он.

Кисляк сказал, что связывался с Флинном и до выборов, но отказался отвечать на вопросы о темах, которые они обсуждали. Кисляк известен своим усердным стремлением наладить отношения с высокопоставленными чиновниками в Вашингтоне, он даже сидел в первом ряду во время произнесения первой речи тогда еще кандидата от Республиканской партии Трампа в апреле прошлого года. Посол отказывается обсуждать историю его отношений с Флинном.

В своем интервью CBS, Пенс сказал, что Флинн "установил контакт с дипломатическими лидерами, главами безопасности в 30 странах. Это именно то, что должен делать будущий советник по национальной безопасности".

Обеспокоенность администрации из-за взаимодействия Флинна с Кисляком усилилась, когда 30 декабря Путин заявил, что Москва не будет мстить за то, что администрация Обамы днем ​​ранее объявила о высылке 35 подозреваемых российских шпионов и принудительно закрыла принадлежащие России виллы в Мэриленде и Нью-Йорке.

Читайте такжеКоманда Трампа готовит крупную сделку с Путиным, может пойти на уступки по Украине - Washington PostВместо этого, Путин заявил, что сосредоточит внимание на "восстановлении российско-американских отношений" после того, как Обама покинет свой пост, и отложит рассмотрения каких-либо ответных мер до тех пор, пока у Москвы не появится возможность оценить политику Трампа.

Трамп ответил щедрыми похвалами в адрес Путина. "Великолепное решение об отсрочке", - сказал он в сообщение в Twitter. "Я всегда знал, что он очень умен".

Реакция Путина противоречила устоявшейся практике ответных действий после высылки дипломатов, и о ней стало известно после того, как министр иностранных дел РФ пообещал репрессии против Соединенных Штатов.

Сдержанный ответ Путина – который стал неожиданностью для Белого дома – вызвал подозрения некоторых чиновников о том, что Москве, возможно, было обещано ослабление [санкций], и заставил разведку США искать доказательства.

"Что-то случилось в те 24 часа" между заявлением Обамы и ответом Путина, сказал бывший высокопоставленный чиновник США. Чиновники начали вчитываться в отчеты разведки, перехваченные сообщения и дипломатические телеграммы, и увидели доказательства того, что Флинн и Кисляк общались через текстовые сообщения и по телефону примерно во время заявления.

Чиновники переходной команды Трампа признали эти контакты несколько недель спустя после того, как они были опубликованы в The Washington Post, но отрицали обсуждение санкций. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер 13 января заявил, что Флинн "связался" с российским послом в день Рождества, чтобы обменяться праздничными поздравлениями. 28 декабря, когда стало известно о заявлении Обамы, Кисляк отправил Флинну сообщение с просьбой о звонке. "Флинн принял этот звонок", - сказал Спайсер, добавив, что он "касался организации телефонного звонка президента России и [Трампа] после выборов".

Другие должностные лица были категоричны. "Я могу вам сказать, что во время этого разговора, санкции не обсуждались", - сказал The Post высокопоставленный чиновник переходной команды. Когда Пенс столкнулся с подобными вопросам на телевидении, он сказал, "те разговоры, которые происходили в то время, когда Соединенные Штаты приняли меры по высылке дипломатов, не имели ничего общего с этими санкциями".

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Нынешние и бывшие должностные лица США говорят, что это утверждение не соответствует действительности.

Как и Трамп, Флинн продемонстрировал симпатию к России, которая расходится с мнением большинства его коллег в обороне и разведке. В 2015 году Флинн вызвал недоумение, когда появился на фотографиях, сидевшим рядом с Путиным на грандиозной вечеринке подконтрольного Кремлю телевизионного канала RT в Москве.

В одном из предыдущих интервью The Post, Флинн признал, что ему заплатили за выступление с речью на мероприятии, он оправдывал свой визит тем, что нет никакой разницы между с RT и новостными каналами США, в том числе CNN.

Отставной генерал-лейтенант армии США, Флинн участвовал в нескольких операциях в Ираке и Афганистане в годы после атак 11 сентября 2001 года – в то время он выполнял сложные задания разведки, сотрудничая с силами специальных операций США, выслеживая бойцов Аль-Каиды и исламистских боевиков.

Бывшие коллеги сказали, что узкая специализация привела к тому, что Флинн считал угрозу со стороны исламистских групп самой масштабной среди всех проблем в области безопасности, в том числе возобновления агрессии со стороны России. Вместо этого, Флинн усмотрел в давнем противнике Америки потенциального союзника для борьбы против террористических группировок, и решил, что он находится в уникальном положении, чтобы установить более тесные связи после поездки в Москву в 2013 году во время пребывания в должности директора Агентства военной разведки.

Флинн часто хвастался, что он был первым директором Агентства, которого пригласили в штаб-квартиру главного разведывательного управления России (ГРУ), хотя, по меньшей мере, одному из его предшественников была предоставлена такая же возможность. "Флинн думал, что он достиг определенного взаимопонимания с главой ГРУ", - сказал бывший высокопоставленный военный чиновник США.

Американские спецслужбы утверждают, что ГРУ причастно к воровству Россией огромного количества сообщений электронной почты Демократической партии, и обвиняют Москву в отправке этих материалов группе WikiLeaks, которая публиковала их по частям во время кампании, чтобы нанести удар Хиллари Клинтон, конкуренту Трампа.

Флинна вытолкали из Агентства военной разведки в 2014 году из-за опасений по поводу его управления разрастающимся агентством. Он стал яростным критиком администрации Обамы еще до того, как присоединился к кампании Трампа в прошлом году.