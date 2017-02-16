В результате обвала льда в Альпах из группы из пяти альпинистов выжил только один

Группа из пяти альпинистов совершала восхождение в провинции Валле-д'аоста на границе с Францией, когда произошел внезапный обвал нависавшего льда, сообщает La Stampa.

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В результате обвала погибли четверо альпинистов, четвертый остался невредим, однако находится в состоянии шока.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в результате схода лавины во Франции погибли четыре человека.