Президент Европарламента впервые посетил штаб-квартиру НАТО
Визит состоялся 7 января
Президент Европарламента Ханс-Герт ПЕТТЕРИНГ впервые за всю историю существования этого института посетил штаб-квартиру НАТО.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, визит состоялся 7 января.
В ходе визита Президент Европарламента встретился с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.
«Европарламент и НАТО находятся в одном городе. Географическая дистанция небольшая, однако ментальная – намного значительнее», - заявил президент Европарламента после посещения штаб-квартиры НАТО.
Он подчеркнул, что своим визитом хотел продемонстрировать желание Европарламента изменить ситуацию.
По убеждению Х.-Г.ПЕТТЕРИНГА, оба института должны установить более тесные отношения и осуществлять обмен мнениями.
Он также сообщил, что пригласил Генсека НАТО посетить Европарламент в ближайшем будущем.