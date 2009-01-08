Президент Европарламента впервые посетил штаб-квартиру НАТО

Президент Европарламента Ханс-Герт ПЕТТЕРИНГ впервые за всю историю существования этого института посетил штаб-квартиру НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, визит состоялся 7 января.

В ходе визита Президент Европарламента встретился с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

«Европарламент и НАТО находятся в одном городе. Географическая дистанция небольшая, однако ментальная – намного значительнее», - заявил президент Европарламента после посещения штаб-квартиры НАТО.

Он подчеркнул, что своим визитом хотел продемонстрировать желание Европарламента изменить ситуацию.

По убеждению Х.-Г.ПЕТТЕРИНГА, оба института должны установить более тесные отношения и осуществлять обмен мнениями.

Он также сообщил, что пригласил Генсека НАТО посетить Европарламент в ближайшем будущем.