В Турции задержали еще одного из подозреваемых в деле убийства посла России

03:02, 16 февраля 2017
Мир
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Турецкие СМИ сообщают о задержании нового подозреваемого по делу об убийстве российского посла в Анкаре в декабре 2016 года.

Иллюстрация / REUTERS

Полиция задержала подозреваемого 15 февраля в Анкаре.

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на государственное информагенство Турции Anadolu.

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По сообщению Anadolu, власти считают, что подозреваемый имел телефонный разговор с полицейским Мевлютом Алтинташем, который 19 декабря 2016 года застрелил посла России Андрея Карлова.

22-летний Алтинташ перед тем, как выстелить выкрикнул: «Не забудем Алеппо». Его застрелила полиция.

По сообщению турецких СМИ, задержанный 15 февраля является одним из четырех задержанных по этому делу, среди которых есть и полицейские.

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Теги: #Турция#убийство#посол