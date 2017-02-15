Генсек НАТО: невыполнение Россией договора о РСМД будет "серьезным беспокойством" для союзников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО, комментируя информацию относительно того, что Россия тайно разместила на своей территории крылатую ракету.

"Я могу сказать, что невыполнение Россией договора будет серьезным беспокойством для союзников", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что этот документ "очень важен, поскольку исключает все критерии ядерного оружия, которое является угрозой для Европы и союзников по НАТО".

"Выполнение договора по контролю над вооружением имеет большое значение, особенно, если речь идет о операциях, которые касаются ядерного оружия. Поэтому невыполнение договора приведет к большому беспокойству среди союзников", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, издание New York Times 14 февраля написало, что в России в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности тайно разместили новую управляемую крылатую ракету.

Справка УНИАН. 8 декабря 1987 года США и СССР заключили Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Участники договора взяли на себя обязательство не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1 тыс. - 5,5 тыс. км) и малой (500 - 1 тыс. км) дальности. Стороны должны были в течение трех лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия 500 - 5,5 тыс. км.