Власти Калифорнии разрешили вернуться домой эвакуированным из-за угрозы прорыва плотины
Власти Калифорнии разрешили вернуться домой людям, эвакуированным из-за риска разрушения самой высокой в США дамбы Оровилля.
Об этом на пресс-конференции заявил шериф Кору Хонеа, как сообщает агентство Reuters.
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Шериф сказал, что местные предприятия могут возобновить свою работу. Приказ об эвакуации был изменен на предупреждение об эвакуации. Согласно предупреждению, люди могут вернуться в их дома, но при этом должны быть готовы к эвакуации в случае необходимости.
Также он рассказал, что специалисты слили достаточное количество воды с плотины Оровилля. Отмечается, что в результате накопления воды были повреждены основной и резервный дренажные каналы плотины.
Как сообщал УНИАН, 13 февраля в США была объявлена срочная эвакуация. Тогда 130 тысяч человек могли покинуть дома из-за угрозы прорыва наивысшей в стране плотины.