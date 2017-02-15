Власти Калифорнии разрешили вернуться домой эвакуированным из-за угрозы прорыва плотины

Об этом на пресс-конференции заявил шериф Кору Хонеа, как сообщает агентство Reuters.

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Шериф сказал, что местные предприятия могут возобновить свою работу. Приказ об эвакуации был изменен на предупреждение об эвакуации. Согласно предупреждению, люди могут вернуться в их дома, но при этом должны быть готовы к эвакуации в случае необходимости.

Также он рассказал, что специалисты слили достаточное количество воды с плотины Оровилля. Отмечается, что в результате накопления воды были повреждены основной и резервный дренажные каналы плотины.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в США была объявлена срочная эвакуация. Тогда 130 тысяч человек могли покинуть дома из-за угрозы прорыва наивысшей в стране плотины.