Сеул созывает экстренное заседание Совета нацбезопасности из-за убийства брата Ким Чен Ына

Об этом сообщил представитель премьер-министра Республики Корея (РК), как пишет DW.

По его словам, исполняющий обязанности президента РК, премьер Хван Ге Ан будет председательствовать на встрече. Ожидается также присутствие глав МИД, оборонного ведомства, министерства по делам объединения и национальной разведслужбы, уточняет агентство Yonhap. Заседание начнется в 08:50 по местному времени (02:50 мск).

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СНБ Республики Корея традиционно созывается по инициативе президента страны.

Как сообщал УНИАН, Ким Чон Нам был убит. Убийство произошло около 8 часов утра 14 февраля по местному времени. Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.