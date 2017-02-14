США ввели санкции против вице-президента Венесуэлы

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщяет DW.

Эль-Айссами включен в список лиц, чьи активы замораживаются. Также американским физическим и юридическим лицам запрещается проводить с ним торговые операции.

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По утверждению администрации Трампа, эль-Айссами контролирует маршруты наркопоставок в Мексику и Соединенные Штаты. Также он подозревается в координации сделок по сбыту наркотических веществ в Венесуэле.

В период президентства Уго Чавеса Тарек эль-Айссами возглавлял МВД Венесуэлы.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Роухани быть осторожнее в выборе высказываний.