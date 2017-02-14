США ввели санкции против вице-президента Венесуэлы

06:28, 14 февраля 2017
Мир
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Администрация Дональда Трампа ввела санкции против исполнительного вице-президента Венесуэлы Тарека эль-Айссами в связи с его возможной причастностью к торговле наркотиками. 

Тарек эль-Айссами / REUTERS

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщяет DW.

Эль-Айссами включен в список лиц, чьи активы замораживаются. Также американским физическим и юридическим лицам запрещается проводить с ним торговые операции.

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По утверждению администрации Трампа, эль-Айссами контролирует маршруты наркопоставок в Мексику и Соединенные Штаты. Также он подозревается в координации сделок по сбыту наркотических веществ в Венесуэле.

В период президентства Уго Чавеса Тарек эль-Айссами возглавлял МВД Венесуэлы.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Роухани быть осторожнее в выборе высказываний.

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Теги: #Трамп#США#санкции