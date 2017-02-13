Жуткое ДТП на Тайване: перевернулся автобус с туристами, погибли 32 человека (фото)

Всего в автобусе находились 45 человек, 13 из которых были доставлены в больницу, сообщают спасательные службы. У большинства пострадавших серьезные травмы, передает Русская служба ВВС.

Спасатели сообщили, что все пострадавшие были жителями Тайваня.

Авария произошла в ночь с понедельник на вторник на шоссе недалеко от Тайбэя.

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На кадрах, которые показывает местное телевидение, видно, что перевернутый автобус лежит на обочине дороги. Вокруг него находятся многочисленные машины скорой помощи и пожарные бригады.

Среди пострадавших много пожилых людей, сообщают спасатели.

По данным местных СМИ, туристы ехали с фермы, где они наблюдали за цветением сакуры.

Пока не ясно, что стало причиной аварии. Полиция проверяет, не превышал ли скорость водитель автобуса, сообщают местные СМИ.

Автобусу было около 19 лет. Он принадлежал агентству, которое организует туры по всему Тайваню.

В июле прошлого года в аварии около Тайбэя погибли 26 туристов. По мнению правоохранительных органов, водитель спровоцировал аварию намеренно. Он был пьян и поджег водительское кресло.

Ранее во Франции из-за тумана столкнулись 50 автомобилей.