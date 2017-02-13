В Лондоне похитили из хранилища 160 антикварных книг стоимостью 2 млн фунтов стерлингов

00:25, 13 февраля 2017
Мир
718

В Лондоне со склада, расположенного недалеко от аэропорта Хитроу, злоумышленники похитили более 160 старинных книг на сумму более 2 млн фунтов стерлингов, многие из них – XV и XVI веков.

false

Как сообщает Daily Mail, "жемчужиной" коллекции была работа Николая Коперника 1543 года «О вращении небесных сфер» стоимостью 215 тыс. фунтов, где содержится теория о том, что Солнце находится в центре Вселенной.

Читайте такжеПолиция Норвегии нашла картину Мунка стоимостью около 240 тысяч евро, похищенную в 2009 году

По информации издания, трое грабителей забрались на крышу, просверлили отверстия в окнах из усиленного стеклопластика и спустились на 12-метровых веревках "как коммандос", каким-то образом избежав аварийных сигналов датчиков движения.

Среди украденных антикварных книг были также работы Галилея, Ньютона, Леонардо да Винчи и "Божественная комедия" Данте издания 1569 года.

Эксперты предполагают, что кражу книг заказал коллекционер, потому что их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кража#антиквариат