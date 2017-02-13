В Лондоне похитили из хранилища 160 антикварных книг стоимостью 2 млн фунтов стерлингов

Как сообщает Daily Mail, "жемчужиной" коллекции была работа Николая Коперника 1543 года «О вращении небесных сфер» стоимостью 215 тыс. фунтов, где содержится теория о том, что Солнце находится в центре Вселенной.

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По информации издания, трое грабителей забрались на крышу, просверлили отверстия в окнах из усиленного стеклопластика и спустились на 12-метровых веревках "как коммандос", каким-то образом избежав аварийных сигналов датчиков движения.

Среди украденных антикварных книг были также работы Галилея, Ньютона, Леонардо да Винчи и "Божественная комедия" Данте издания 1569 года.

Эксперты предполагают, что кражу книг заказал коллекционер, потому что их невозможно будет продать никому из добросовестных дилеров или аукционных домов.