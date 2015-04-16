В Париже у коллекционера похитили драгоценностей на 5 миллионов евро

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Ограбление было совершено, когда коллекционер ехала в такси из аэропорта «Шарль де Голль» в Париж. Нападавшие воспользовались тем, что автомобиль попал в пробку. Они разбили стекло машины и выхватили у женщины сумочку, после чего скрылись.

Прибывшим сотрудникам полиции пострадавшая сообщила, что у нее похитили ценные ювелирные изделия фирм Chanel и Cartier, которые она везла на выставку в Парижский музей современного искусства.

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В туннеле Лянди часто происходят ограбления: через него проезжают большинство туристов, прибывших в аэропорт «Шарль де Голль». Там часто образуются пробки, а местные грабители отлично знают всю систему аварийных выходов.

В августе 2014 года преступники напали на кортеж саудовского принца, мультимиллионера Абдул Азиза бин Фахда, похитив 250 тысяч евро наличными и дипломатические документы.