Министр обороны России объявил Грузию ”бандитским государством”

Бандитизм в Грузии приобрел государственные масштабы. С таким заявлением выступил глава Минобороны РФ Сергей Иванов.

"Бандитизм в Грузии приобрел государственные масштабы. Мы уже предупреждали и еще раз предупредили как военнослужащих, так и членов их семей, чтобы они по возможности не выходили на улицу", - заявил Иванов.

Он также обвинил "некоторые страны, недавно вступившие в НАТО", в том, что они поставляют в Грузию оружие, которое ранее было им поставлено СССР с запретом на реэкспорт. "Таким образом, осуществляется прямое нарушение действующего соглашения в области контроля за обычными вооружениями. Это уже пиратство", - считает министр, который в пятницу примет участие в заседании Совета Россия-НАТО в Словении.

В свою очередь спикер Совета Федерации РФ Сергей Миронов полагает, что действия грузинских властей могут привести к войне. По его словам, в истории аналогичные приступы шпиономании уже становились этапом подготовки государства к развязыванию военных действий.

Как сообщалось, вечером 27 сентября грузинская полиция задержала шестерых российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. В настоящее время в СИЗО в Тбилиси находятся офицеры Александр Сава, Дмитрий Казанцев, Александр Баранцев, Александр Завгородцев, а также старшина-контрактник Руслан Скрыльников. Еще один военнослужащий РФ Константин Пичугин, по утверждению грузинской стороны, скрывается в посольстве РФ.

МИД России отзывает для консультаций в Москву посла РФ в Тбилиси Вячеслава Коваленко, а также эвакуирует сотрудников российских учреждений в Грузии и членов их семей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "в связи с возросшей угрозой безопасности сотрудников российских учреждений в Грузии и членов их семей решено начать их частичную эвакуацию из этой страны. Первые рейсы самолетов МЧС России в этих целях запланированы на 29 сентября".

Лента.ру