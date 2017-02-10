Апелляционный суд США оставил в силе запрет указа Трампа о беженцах

Белый дом уже пообещал опротестовать это решение в Верховном суде, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Увидимся в суде», — написал на эту тему Трамп в своем Twitter.

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В объяснении суда говорится о том, что люди имеют право на свободное перемещение и право на защиту от дискриминации. В документе также указано, что указ не должен способствовать разделению семей.

При этом суд указал, что нет свидетельств того, что граждане из семи стран, въезд которым в США ограничил своим указом глава Белого дома, действительно планировали теракт на территории Соединенных Штатов.

Ранее УНИАН сообщал, что Федеральный суд в Сиэтле приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами.

Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой. В исковом заявлении она требует признать основные положения указа неконституционными и отменить его.