Британские ученые нашли лекарство от цирроза печени

Широко известное лекарство, применяющееся при лечении заболеваний кишечника и ревматоидного артрита, может помочь больным с циррозом печени, полагают британские ученые. По данным исследователей, препарат сульфасалазин способен остановить разрастание рубцовой ткани в пораженном циррозом органе, сообщает Лента.ру.

О циррозе говорят мало, поэтому не многие знают, что хуже него может быть только рак, СПИД и инфаркт миокарда. По показателю смертности цирроз печени уступает только раку. Наиболее частыми причинами развития этого заболевания являются хронический алкоголизм и вирусные гепатиты B и С. При циррозе нормально функционирующие здоровые клетки печени постепенно замещаются рубцовой тканью. До последнего времени этот процесс, известный как фиброз печени, считается необратимым, однако новые исследования в этой области показали, что это не совсем так. В ходе нового эксперимента группе ученых из Университета Ньюкастла при помощи сульфасалазина удалось добиться частичного восстановления пораженных фиброзом тканей печени у подопытных грызунов.

По данным исследователей, сульфасалазин обладает способностью блокировать выработку протеина, играющего центральную роль в жизненном цикле миофибробластов, в результате чего эти клетки гибнут, а разрастание рубцовой ткани прекращается.

По мнению ученых, лечение сульфасалазином может стать альтернативой операции по пересадки печени.

В настоящее время авторы исследования готовятся к проведению клинических испытаний нового метода лечения. К участью в них планируется привлечь пациентов, находящихся на последних стадиях алкогольного цирроза печени, когда естественное восстановление функций пораженного органа является уже невозможным.