Нового президента Сомали избрали в авиационном ангаре
В Сомали избран новый президент - им стал бывший премьер-министр Мохамед Абдуллахи Мохамед.
Он победил своего соперника Хассаеа Шейха Мохамуда во втором раунде выборов, передает Русская служба Би-Би-Си.
В голосовании участвовали только члены парламента страны. Они голосовали в авиационном ангаре на территории аэропорта Могадишо, поскольку все остальные места в Сомали чрезвычайно опасны.
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Новый президент Сомали имеет два гражданства - у него есть также американский паспорт.
Во время голосования над аэропортом была объявлена бесполетная зона, а сам комплекс охранялся особенно сильно. Руководство страны опасалось нападений исламистов из группировки "Аш-Шабаб".
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Группировка "Аш-Шабаб", которая ведет войну с правительством Сомали, декларирует своей целью создание шариатского государства и объявлена террористической в Великобритании и США.
После избрания на улицы столицы вышло много людей, которые праздновали избрание нового лидера страны. Свидетели сообщают, что многие вооруженные люди стреляли в воздух.
В Сомали свободные выборы не проводились с 1969 года.